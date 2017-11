Man overvalt café. Maar 4 woedende vrouwen komen verrassend uit de hoek Karen Van Eyken

Bron: Washington Post 0 videostill Alle vrouwen haalden naar hem uit Het leek een normale ochtend in een café in Washington toen een man vanuit het niets plots geld uit de kassa wilde grabbelen. Maar dat was buiten vier woedende dames gerekend.

Manager Justine Choe van Tony's Breakfast had op 7 november net de geldlade geopend toen de gespierde overvaller toesloeg. Ze besefte snel wat er aan het gebeuren was en probeerde de geldlade stevig vast te houden. Drie andere werkneemsters sprongen meteen in de bres. Ze hielden mee de geldlade vast en begonnen op de ongenode gast te kloppen en te slaan met alles wat binnen handbereik was.

"Alle vrouwen haalden naar hem uit. Ik sloeg hem met een rol alimiumfolie", zei de 56-jarige Kelly Shar Khuu. Het gevecht ging nog even door tot de crimineel besefte dat hij geen kans op de volle buit meer maakte. Met amper 30 dollar in zijn handen rende hij het café uit.

De vrouwen vielen in elkaars armen en belden vervolgens de noodcentrale. De politie kwam ter plaatse maar heeft vooralsnog geen dader kunnen oppakken.

"Indien hij een wapen had getrokken, hadden we wellicht anders gereageerd. We zijn niet dom", aldus Manager Justine Choe. Maar wanneer ze opnieuw kijkt naar de bewakingsbeelden, kan ze het echt niet helpen: ze moet ermee lachen. "Als je erop terugkijkt, dan heeft het hele tafereel wel iets grappigs. Hij heeft letterlijk en figuurlijk een pak slaag gekregen van ons."