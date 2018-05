Man overlijdt nadat hij op straat wordt neergestoken in Liverpool kg

06 mei 2018

10u57

Bron: Belga 1 In het centrum van Liverpool is zondagochtend een man neergestoken. Over het motief of de dader is nog niets bekend. Dat meldt de BBC zondag.

De politie en de hulpdiensten werden zondagochtend op de hoogte gebracht van een gewond slachtoffer op straat in Hanover Street, in het centrum van Liverpool. De hulpdiensten brachten de gewonde man naar het ziekenhuis, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.

De identiteit van het slachtoffer, een 20-jarige man, werd nog niet vrijgegeven. Ook over een dader is niets bekend.

"Misdrijven met een mes worden niet getolereerd", reageerde een politiewoordvoerder. "Iedereen die op straat rondloopt met een wapen zal opgepakt worden en voor de rechtbank gebracht worden."