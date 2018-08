Man overleden nadat hij meters diep valt uit zelfgemaakte hangmat KVE

05 augustus 2018

10u29

Bron: Belga 3 In de Oostenrijkse stad Graz heeft een man een dodelijke val gemaakt uit een zelfgemaakte hangmat. De man viel meters naar beneden en overleed aan zijn verwondingen. Dat heeft de politie van Graz gemeld.

De 42-jarige man uit Graz had volgens de politie zelf een constructie gemaakt met elektrische kabels. Op die manier was de hangmat meters hoog in een balk vastgemaakt.

Volgens het onderzoek van de politie is de balk op een bepaald moment uit de verankering losgekomen terwijl de man in de hangmat lag. Hij maakte een val van een onbekende hoogte. Volgens de politie viel hij zeker enkele meters naar beneden. Hij liep een dodelijk hoofdletsel op.