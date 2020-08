Man overleden na steekpartij in Eindhoven Iris van den Berg

19 augustus 2020

23u52

Bron: AD.nl 0 Op de Woenselse Markt in Eindhoven is woensdagavond een man doodgestoken. Dat meldt de Nederlandse politie. Een getuige vertelde de politie dat een ruzie tussen twee mannen en het slachtoffer aan de steekpartij voorafging.

Rond 22 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een vechtpartij tussen twee mannen en het slachtoffer. Volgens de politie ging het om een steekincident. Wat er precies is gebeurd, is volgens een woordvoerder van de politie nog niet bekend. Ook is het niet zeker of het om één of om twee daders gaat.

De dader of daders zijn na het incident gevlucht. De politie is momenteel nog op zoek naar een man met ontbloot bovenlichaam. Daarnaast vragen ze alle camerabeelden in de omgeving van het incident op.