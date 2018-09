Man overleden na dodelijke vechtpartij tijdens Oktoberfest in München IB

29 september 2018

02u10

Bron: Belga 1 Tijdens het bierfestival Oktoberfest in München is een man gisterenavond dodelijk gewond geraakt bij een vechtpartij. Dat meldde de politie van de Duitse stad op Twitter. Later is de man aan zijn verwondingen gestorven.

Rond 22.10 uur kwam het in een van de biertenten tot een vechtpartij tussen twee mannen. Een van hen raakte zwaargewond, waarna de andere op de vlucht sloeg. De zwaargewonde man verkeerde in kritieke toestand en bezweek niet veel later aan zijn verwondingen.

De politie zoekt ondertussen nog steeds naar de dader. Ze roept ooggetuigen en mensen met meer informatie op om zich te melden.

Wir müssen leider folgendes mitteilen: Der Mann ist trotz Reanimation verstorben.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft.

Wir suchen in diesem Zusammenhang dringend eine Zeugin, die nach uns vorliegenden Informationen den Vorfall beobachtet hat. #Wiesnwache https://t.co/jncQEzq6JL Polizei München(@ PolizeiMuenchen) link

