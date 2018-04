Man overleden doordat zeiljacht boven op hem valt Kristianne van Blanken

25 april 2018

17u53

Bron: AD.nl 0 Op het terrein van een jachthaven in de Nederlandse gemeente Leidschendam heeft vanmiddag een noodlottig ongeval plaatsgevonden. Een zeiljacht, dat op de kant stond, is omgevallen en op een man terecht gekomen. Hij raakte bekneld en is overleden. Dat meldt de politie vanmiddag.

Even voor 14.30 uur ging het mis in de haven aan de Rietpolderweg. Hoe het komt dat de zeilboot omviel, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt na de melding, ook het traumateam kwam ter plaatse.

Op het terrein van een jachthaven aan de #Rietpolderweg in #Leidschendam heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten zijn ter plaatse. MMT is weer opgestegen. pic.twitter.com/GN7Ym5zMr5 Redactie Regio15.nl(@ regio15) link