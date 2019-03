Man opgepakt voor moord op New Yorkse maffiabaas IB

17 maart 2019

02u09

Een 24-jarige man is zaterdag opgepakt voor het doodschieten van de New Yorkse maffiabaas Francesco 'Franky Boy' Cali, de leider van de Gambino-familie. Cali werd donderdag voor zijn woning in stadsdeel Staten Island neergeschoten.

De gearresteerde verdachte Anthony Camello, een bekende van zowel Cali als van de politie, is in verdenking gesteld van moord. “Handelde hij alleen? Of samen met anderen? Werkte hij in opdracht? Het is ook voor mij nog te vroeg daar iets over te zeggen", meldt hoofdinspecteur van de politie Dermot Shea, die benadrukt dat het onderzoek nog gevoerd wordt. “Dit onderzoek is nog lang niet voorbij. We geloven niet dat dit een willekeurige daad is.”

Volgens de woordvoerder is op beelden te zien hoe Camello na een kort gesprek twaalf kogels op de 53-jarige Cali afvuurt, waarvan tien de man raken. Het wapen is nog niet teruggevonden.

Nieuw conflict tussen maffiafamilies

Na de dood van Cali zijn veel kenners van de maffia in New York bang voor een nieuw conflict tussen de verschillende families. Het laatste grote conflict vond plaats in 1985, toen een andere leider van de Gambino-clan werd vermoord.