Man opgepakt voor moord op Belgische toeriste in Canada

16 september 2018

05u56

Bron: CBC 0 In Boston Bar, een klein dorpje op zo'n drie uur ten noorden van de Canadese stad Vancouver, is zaterdag een man in verdenking gesteld voor de moord op een 28-jarige Belgische toeriste eind augustus in British Colombia, in het westen van het land . Volgens CBC gaat het om Sean Ryan William McKenzie.

De 28-jarige Amélie Sakkalis werd op 22 augustus dood aangetroffen ten noorden van Boston Bar in de westelijke provincie British Columbia, nadat de politie ter plaatse was geroepen omwille van een "verdacht voorval". Een man die op de plaats-delict aanwezig was, werd gearresteerd en de politie nam ook een wagen in beslag die volgens hen in verband kon gebracht worden met de moord.

De verdachte, een man uit British Columbia, werd door de speurders ondervraagd en nadien weer vrijgelaten. Het is niet duidelijk of het om dezelfde man gaat die nu in verdenking werd gesteld. Die heet volgens CBC Sean Ryan William McKenzie.

Liften

De dag voor haar lichaam werd aangetroffen, had Sakkalis nog een bericht gepost op Facebook waarin ze zei dat ze een lift zocht en op zoek was naar iemand met wie ze vanuit het stadje Penticton naar Vancouver of Tofino op Vancouver Island kon meerijden.

Op de dag van haar overlijden postte ze nog een berichtje in de Franstalige Facebookgroep Guide du Croutard, voor Franstaligen in Vancouver, dat ze op zoek was naar een slaapplaats omdat alle hostels in Vancouver volzet waren.

Boston Bar Homicide: #IHIT detectives are investigating murder of a Caucasian woman in her late 20s found near Hwy 1 north of Boston Bar on Wednesday at 7:45pm. A white Chev Astro van was seized by #IHIT near crime scene and believed associated to homicide. Got info? Call #IHIT pic.twitter.com/m6NMXktHsQ IHIT(@ HomicideTeam) link