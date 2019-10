Man opgepakt voor moord op 4 daklozen in New York KVE

06 oktober 2019

21u18

Bron: NBC News 2 New York verkeerde in shock na de brute moord op vier daklozen op drie locaties in Chinatown. Een vijfde persoon werd eveneens aangevallen, maar overleefde de moordpoging. De politie heeft ondertussen een verdachte opgepakt en aangeklaagd. Het gaat om de 24-jarige Randy Rodriguez Santos, zo melden Amerikaanse media.

De politie kreeg zaterdagnacht rond twee uur een noodoproep. Ze troffen een bewusteloze man aan op straat. Hij had een zwaar hoofdtrauma.

Drie andere slachtoffers werden twee uur later gevonden. Ze waren aangevallen tijdens hun slaap en hadden allen gelijkaardige verwondingen. Hulpverleners konden hen niet meer redden. De vier personen werden ter plekke doodverklaard. Later werd nog een vijfde slachtoffer aangetroffen die de aanval had overleefd.

Getuigen verklaarden dat een in het zwart geklede man een slachtoffer meermaals sloeg met een “(metalen) voorwerp”. Wat later konden ze een verdachte oppakken die voldeed aan de beschrijvingen. Het gaat om de 24-jarige Randy Rodriguez Santos. Hij zou eveneens dakloos zijn. Er is nog geen motief bekend voor de daad.