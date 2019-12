Man opgepakt nadat hij Picasso van 20 miljoen kapotscheurt in Tate Modern ttr

31 december 2019

14u57

Bron: BBC 26 De Britse politie heeft een man opgepakt die zaterdag een schilderij van Pablo Picasso heeft vernield in het razend populaire museum Tate Modern in Londen. Het kunstwerk van de wereldberoemde schilder was maar liefst 20 miljoen pond (omgerekend zo’n 23,51 miljoen euro) waard. Dat meldt BBC.

Volgens de politie heeft Shakeel Massey, een 20-jarige man uit Londen, zaterdag een kunstwerk van Picasso kapotgescheurd in Tate Modern. Het gaat om ‘Bust of a Woman’. Op het peperdure schilderij wordt Picasso’s muze en minnares Dora Maar, een Franse kunstenares, afgebeeld tijdens de laatste maanden van de nazibezetting. De Spaanse kunstenaar schilderde het portret in mei 1944 in Parijs, zo staat op de website van Tate Modern te lezen.

Een team van kunstexperts onderzoekt momenteel de schade. Het is niet bekend waarom de man het kunstwerk vernielde. Er volgt een hoorzitting op 30 januari. Een woordvoerder van Tate Modern meldt nog dat het museum de deuren niet zal sluiten door het incident.