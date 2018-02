Man opgepakt in Frankrijk voor 20-tal verkrachtingen, waaronder in België

Redactie

27 februari 2018

20u29

Bron: Belga

3

Een arbeider van rond de 50 jaar oud die verdacht wordt van een twintigtal verkrachtingen sinds 1988 in het noorden van Frankrijk, is in Rijsel onder voorarrest geplaatst, zo is vandaag van een bron dichtbij het dossier vernomen. De verdachte werd in het kader van een Frans-Belgische samenwerking opgemerkt, na de verkrachting van een vrouw vorige week in België.