Man opgepakt in antiterreuronderzoek in Franse stad Limoges

26 mei 2020

19u06

Bron: AFP 0 Een 36-jarige man uit het ultrarechtse milieu is dinsdagochtend opgepakt in de Franse stad Limoges in het kader van een onderzoek dat het Franse antiterreurparket (Pnat) op 12 mei heeft geopend. Dat is bevestigd aan het Franse persbureau AFP na berichten van nieuwszender BFMTV.



Volgens een bron dicht bij het dossier is de man, een ex-militair, betrokken bij extreemrechtse milieus en is hij gefascineerd door massamoorden. Hij deed op de sociale media ultra-rechtse en antisemitische uitspraken en sprak zich uit als voorstander van The Great Replacement, een blanke nationalistische extreemrechtse complottheorie. Voorts noemde hij zichzelf "een aanbidder" van Brenton Tarrant, de dader van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in maart vorig jaar. Daarbij kwamen 51 mensen om het leven. De man zit in voorlopige hechtenis in het onderzoek dat geopend is naar "vereniging van terroristische criminelen". Er wordt nu onderzocht of de man van plan was om over te gaan tot een gewelddadige actie, meldt de bron.

De voorbije jaren heeft het Franse antiterreurparket meerdere mensen uit ultrarechtse kringen opgepakt. Zo werd in oktober 2017 de groep met de naam OAS ontmanteld, die aanvallen wilde plannen tegen de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en Jean-Luc Mélenchon, de leider van de linkse partij La France Insoumise.

Meer recent werden ongeveer vijftien leden van de groep Action des Forces Operatives (AFO) opgepakt omdat ze naar verluidt een aanslag op moslims wilden plegen.

Voorts werden sinds 2018 nog zes verdachten gearresteerd in een onderzoek naar een aanslag tegen president Emmanuel Macron.