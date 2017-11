Man opgepakt die ijscowagen gebruikte om kinderen te lokken en te misbruiken Redactie

11u34

In de Amerikaanse staat North Carolina heeft de politie een man opgepakt die ervan beschuldigd wordt zijn ijscowagen te hebben gebruikt om kinderen te lokken. Daarna misbruikte hij hen in de wagen.

De 51-jarige Isam Fathee Mohamed Rahmah werd gisterenochtend opgepakt na een korte zoektocht. Hij zou eind oktober twee jongetjes naar zijn ijscowagen, hebben gelokt en hen daarna seksueel hebben misbruikt. De man hangt een gevangenisstraf wegens ontvoering en misbruik boven het hoofd.

De ijscowagen was volgens de politie "een rode Ford met foto's van waterijsjes". Het zou gaan om een oud busje dat Rahmah zelf had omgebouwd.

Volgens buurtbewoners die de man al eerder zagen rondrijden, had de man in zijn ijscowagen verschillende zakken met kleren staan. Christian Aguilar, die een ijsje bij de man kocht, zegt dat hij zowat in zijn truck leefde.

Hij verschijnt morgen voor de rechter.