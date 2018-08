Man opgepakt die Geert Wilders wilde vermoorden omwille van cartoonwedstrijd KVE

28 augustus 2018

18u16

Bron: Belga 1 De Nederlandse politie heeft een 26-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij op Facebook dreigde met een aanslag op Geert Wilders. De PVV-leider kreeg deze ochtend van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) te horen "dat een man op Facebook in een filmpje zou hebben gezegd dat hij in Nederland is gearriveerd met het doel mij te vermoorden", zegt Wilders op Twitter.

De man wordt ervan verdacht een aanslag te hebben willen plegen op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of het gebouw van de Tweede Kamer. De cartoonwedstrijd is een initiatief van Wilders. De verdachte werd vandaag opgepakt aan het Centraal Station in Den Haag na een tip over het filmpje die maandag binnen was gekomen.

"Waanzin"

De 26-jarige man zit in volledige beperkingen en wordt verhoord, aldus de politie. Zijn exacte identiteit moet nog worden vastgesteld. Hij wordt naar verwachting vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. "Gelukkig is hij opgepakt", zegt Wilders. "Het is waanzin dat dit gebeurt naar aanleiding van een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent." De cartoonwedstrijd moet naar verluidt in november plaatsvinden in een afgesloten deel van de Tweede Kamer. De PVV-leider zegt dat hij al honderden inzendingen heeft ontvangen.

Pakistan

Eerder deze maand heeft Pakistan de afgezant van Nederland op het matje geroepen omdat het boos is over cartoonwedstrijd. Het land spreekt van een "moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen". Ook andere landen hebben aangegeven niet blij te zijn met de wedstrijd van Wilders. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zal Pakistan en andere landen duidelijk maken dat de Nederlandse regering niet betrokken is bij de cartoonwedstrijd.

Wilders wordt vaak bedreigd. Hij leeft al vele jaren met strenge beveiliging. De afgelopen weken alleen al ontving hij enkele honderden doodsbedreigingen.

Gisteren werd bekend dat landelijke politici steeds vaker bedreigd worden. Een speciale politie-eenheid ontving vorig jaar 331 meldingen, bijna honderd meer dan in 2016.