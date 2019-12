Man opgepakt die ermee dreigde trein op te blazen op Amsterdam Centraal Sebastiaan Quekel

13 december 2019

13u15

Bron: AD.nl, Belga 1 In het station Amsterdam Sloterdijk is vandaag rond het middaguur een verdachte opgepakt die in een trein had gedreigd met een explosief. Dat laat de Nederlandse politie weten. Er is uiteindelijk geen explosief gevonden. De situatie is veilig.

Een 21-jarige Amsterdammer zou hebben gedreigd een trein op te blazen op Amsterdam Centraal. Daarna stapte hij in een trein, die op last van de politie werd stilgezet op Sloterdijk. Daar arresteerde de Dienst Speciale Interventies (DSI) hem.

Tientallen agenten in kogelwerende vesten en een zwaarbewapend arrestatieteam waren vanwege de ernst van de situatie op de been. Uiteindelijk is er niemand gewond geraakt en is de rust wedergekeerd. Het is nog niet duidelijk wat de man precies bezielde. Hij is geblinddoekt afgevoerd.



Het station werd tijdelijk ontruimd. Reizigers werden door agenten op afstand gehouden.

