Man opgepakt die Amerikaanse journalisten met dood bedreigde: "Jullie zijn vijanden van het volk"

31 augustus 2018

Bron: Belga, CBS News 0 Een man uit Californië is donderdag gearresteerd door de politie nadat hij ermee had gedreigd om alle werknemers van de krant Boston Globe te doden. Hij noemde het personeel "vijanden van het volk", naar het voorbeeld van president Donald Trump.

De 68-jarige Robert Chain uit Encino, Californië, belde de krant en uitte bedreigingen nadat journalisten van de Boston Globe samen met honderden andere kranten een nationale campagne hadden gelanceerd voor persvrijheid, vanwege de toenemende druk van het Witte Huis op de media. De man belde naar verluidt veertien keer naar de redactie, zegt het openbaar ministerie.

Op 22 augustus dreigde hij ermee om medewerkers van de Boston Globe later op de dag, om 16 uur, door het hoofd te schieten. "Jullie zijn de vijanden van het volk en we gaan jullie een voor een vermoorden", zei Chain volgens de aanklacht tegen hem. Hij gebruikte de term 'fake news', ook woorden die de president dikwijls gebruikt. De verdachte refereerde naar Robert Mueller, de speciaal aanklager die Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 onderzoekt, een onderzoek dat Trump en zijn omgeving in nauwe schoentjes brengt.

"Iedereen heeft recht op zijn mening, maar ermee dreigen om mensen te vermoorden, overschrijdt een grens en zal niet getolereerd worden", zei agent Harold Shaw van de FBI.

Robert Chain is in het bezit van meerdere wapens, zo blijkt uit het vuurwapenregister.

Op 16 augustus publiceerden kranten in de hele VS commentaarstukken om de persvrijheid te verdedigen.

Trump haalde ook donderdag een paar keer uit naar kritische media via Twitter. Hij ontkende dat chaos heerst in het Witte Huis, waar het een komen en gaan is van medewerkers, en deed de media die daarover berichten af als 'fake news media'. Volgens hem is het Witte Huis "een geoliede machine" met vervangingsonderdelen.