Man op zoek naar goedkope sigaretten moet per helikopter gered worden in de Pyreneeën en krijgt meteen lockdownboete aan zijn been

06 april 2020

10u28

Bron: BBC 0 Een man die te voet uit Frankrijk naar Spanje wilde wandelen om goedkope sigaretten op de kop te tikken, is tijdens zijn tocht door de Pyreneeën in de problemen geraakt. De Fransman moest met een helikopter gered worden. Ondanks de doodsangsten die hij uitstond, kreeg hij meteen na redding de rekening gepresenteerd voor het niet naleven van de lockdownmaatregelen die van kracht zijn door het coronavirus.

De lokale bergreddingsdienst laat weten dat de man uit Perpignan gisteren op zo’n 25 kilometer van de Spaanse grens werd aangetroffen, “totaal uitgeput, trillend, onderkoeld en verdwaald”.

De Fransman was aanvankelijk op weg gegaan met zijn auto, maar was tegengehouden aan een checkpoint. De aanhouder wint, moet hij gedacht hebben, want hij besloot daarna dus zijn sigarettenqueeste te voet verder te zetten via een wandelpad over de bergen. Helaas tuimelde de man niet veel later een stuk naar beneden in een beek en in braamstruiken en raakte hij gedesoriënteerd. Hij slaagde er gelukkig wel in hulp in te roepen. De opgetrommelde reddingsdienst kon hem redelijk snel vinden en vervoerde hem met de helikopter weer naar Perpignan.

De huidige lockdownregels in Frankrijk verbieden de bevolking om hun huizen te verlaten voor niet-essentiële verplaatsingen. De Fransen hebben ook telkens als ze hun woning uitkomen een formulier nodig die hun verplaatsing beargumenteert. De man was duidelijk niet in regel en kreeg ondanks de beangstigende mislukte trip een boete van 135 euro. “We herinneren er u nog eens aan, BLIJF THUIS”, tweette de lokale politie over het incident.



