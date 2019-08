Man op step dodelijk aangereden op Parijse snelweg mvdb

10 augustus 2019

17u02

Bron: Le Parisien - AFP 4 Een man op een elektrische step is vrijdagavond laat om het leven gekomen op de Franse snelweg A86. De man reed zonder helm ter hoogte van Vélizy-Villacoublay nabij Parijs en werd op de linkerrijstrook aangereden door een achterliggende motorrijder, zo meldt Le Parisien. De motard raakte zwaargewond. Steps op snelwegen zijn uiteraard niet toegelaten .

Het ongeval gebeurde iets na 23.00 uur. De impact van de klap moet enorm zijn geweest . Het wrak van de motor lag zo’n vierhonderd meter verder dan de slachtoffers, aldus het Franse persagentschap AFP. Hulpverleners probeerden de stepbestuurder nog te reanimeren, maar hij bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De zwaargewonde motorrijder is in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Hij heeft meerdere verwondingen aan het hoofd opgelopen.



Het dodelijke slachtoffer is volgens Le Parisien een dertiger. Zijn precieze identiteit was niet meteen bekend: de politie trof bij het slachtoffer geen identiteitspapieren aan.



Of de man rondreed op een deelstep, is niet bekend. Het is het tweede dodelijke ongeval met een elektrische step in de Franse hoofdstad. Op 10 juni kwam een 25- jarige man op een step om het leven toen hij in het 18e Parijse Arrondissement in aanrijding kwam met een vrachtwagen.



In april kon een bestuurder van een elektrische step een overstekende voetganger op een zebrapad in Levallois-Perret in de omgeving van Parijs niet ontwijken. Het slachtoffer, een man van in de tachtig, overleed.