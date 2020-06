Man op scooter lost schot op wandelaar in Nederlands Limburg IB

08 juni 2020

02u12

Bron: ANP, AD 0 In het Nederlands Limburgse Brunssum heeft een onbekende scooterrijder in een parkje bij de Schutterstraat een schot gelost op een wandelaar. Het schot miste de wandelaar die ongedeerd bleef, meldt de politie.

De wandelaar sprak de bestuurder van de scooter aan, omdat hij daar niet met zijn scooter mocht rijden. De scooterrijder stopte daarop, haalde iets uit zijn kleding en loste een schot. Waarmee is geschoten is nog niet bekend.

Na het schot ging de man er op zijn scooter vandoor. Hij is nog niet aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. Volgens de politie droeg hij een donkere trui met capuchon en reed hij op een donkere scooter.

Dit is al de derde schietpartij in twee weken tijd in Brunssum, zo meldt 1Limburg. Een week geleden vond er een schietpartij plaats aan de Platostraat, een week daarvoor werd er geschoten op de Schildstraat.

Schietincident in parkje #Brunssum, heeft u een donkere scooter zien rijden met daarop een man met een donkere hoody aan? Politie zoekt getuigen.https://t.co/75q9u6jVJv Politie Limburg(@ PolLimburg) link