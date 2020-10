Man op Schiphol opgepakt na grap over bommen Victor Schildkamp

09 oktober 2020

17u40

Bron: AD.nl 0 Een 62-jarige Nederlander is vanmiddag in de vertrekhal van Schiphol aangehouden. De man riep tijdens het inchecken dat hij bommen bij zich had. Bij zijn aanhouding zei hij meteen dat het om een grap ging, maar er werd toch een onderzoek opgestart.

De Koninlijke Marchaussee kreeg vrij snel melding van het incident met de man en rukte vervolgens meteen uit om hem aan te houden. Hoe hard de man vervolgens ook riep dat het een grap was, kon hij zijn aanhouding en het onderzoek niet meer tegenhouden. “Hier houden we absoluut niet van”, aldus Robert van Kapel van de marechaussee. “Zero tolerance. Als iemand zoiets roept, grap of niet, zetten we de boel af en doen onderzoek.”

Een deel van de vertrekhal werd tijdelijk afgezet en de explosievenspeurhond en extra personeel van de marechaussee werden ingezet. Vrij snel na het onderzoek werd de afzetting opgeheven en gaf de marechaussee de vertrekhal vrij.

Hoge boetes

De man uit het Nederlandse Goes reisde alleen en miste door de aanhouding zijn vlucht. Het proces-verbaal gaat naar het Openbaar Ministerie. “Normaal worden hier hele hoge boetes voor uitgedeeld”, aldus Van Kapel.

Het was al het tweede incident in korte tijd op Schiphol. Afgelopen zondag werd een man uit Tanzania opgepakt die met messen zwaaide. Hij werd door de marechaussee in zijn been geschoten en afgevoerd naar het ziekenhuis.