Man ontdekt seksfilmpje waarin vrouw en beste vriend te zien zijn: hij schiet echtgenote en schoonouders neer mvdb

04 januari 2019

07u42

Bron: WFTV9 0 Een Amerikaan heeft zijn vrouw en schoonouders neergeschoten na de ontdekking van een seksfilmpje waarop zijn echtgenote en zijn beste vriend te zien zijn. De drie slachtoffers in de stad Melbourne (Florida) zijn buiten levensgevaar.

Verdachte William Brian Stilwell (39) werd na de schietpartij op nieuwjaarsdag opgepakt in het huis van zijn schoonouders. Zijn zoontje en dochter, een tweeling van vijf jaar oud, bleven ongedeerd, maar zijn er emotioneel zwaar aan toe.



De vrouw was vorige week met de tweeling bij haar ouders ingetrokken na een echtelijke breuk. Stilwell dook op dinsdag iets na de middag op in de tuin waar hij een 9mm semi-automatisch pistool bovenhaalde en hen bedreigde. Hij haalde niet meteen de trekker over. Zijn schoonvader raakte gewond door een schotwonde, maar kon zelf nog naar een buurman lopen die de politie waarschuwde.



Ook de later beschoten echtgenote belde binnen de hulpdiensten. Op dit telefoongesprek is de tweeling op de achtergrond te horen. Een van de kinderen roept: “Nee papa, ik wil niet dat er iemand sterft”. De schutter gaf zich over na een grote politie-interventie.



In zijn verhoor verklaarde de dertiger dat hij onlangs op de smartphone van zijn vrouw een filmpje aantrof waarop te zien is hoe zijn echtgenote seksuele handelingen verricht met zijn beste vriend. De man die volgens plaatselijke media zijn vrouw afschilderde als “whore” (hoer), is aangeklaagd op beschuldiging van drievoudige moordpoging. Ook een aanklacht rond kindermishandeling behoort tot de tenlastelegging. Hij is naar de gevangenis overgebracht.