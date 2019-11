Man ontdekt in holst van nacht dat hij gratis kan tanken in benzinestation: meteen rij van 150 wagens en mensen die bidons vullen KVDS

06 november 2019

12u30

Bron: BFM Paris, Europe 1, L’Obs, France 3, Le Parisien 2 Een technische storing heeft er in de nacht van maandag op dinsdag voor gezorgd dat klanten gratis konden tanken in een benzinestation in Sartrouville bij Parijs. Het was een toevallige klant die de ontdekking deed. En hoewel het midden in de nacht was, ging het nieuws razendsnel rond op sociale media. Het gevolg was een complete chaos.

Het was een tankstation aan hypermarkt Carrefour dat het liet afweten. Klanten moesten daardoor hun bankkaart niet meer invoeren voor ze benzine of diesel konden tanken.

Voordeel

Het nieuws was nog maar net op sociale media gepost of er stroomden van overal autobestuurders toe die hun voordeel wilden doen. Op beelden is te zien hoe er lange rijen auto’s staan te wachten en hoe mensen lege bidons vullen aan de pomp. Volgens de Franse radiozender Europe 1 zouden sommigen zelfs plastic flessen en een vuilnisbak (!) hebben proberen te vullen.





De ongewone drukte om 2 uur ’s nachts viel ook een bewaker van Carrefour op. Toen hij ontdekte wat er aan de hand was, verwittigde hij meteen de politie. Dat deed de toegestroomde bestuurders snel het hazenpad kiezen.

In totaal konden nog zes verdachten opgepakt worden voor brandstofdiefstal. Maar ook de andere bestuurders die gratis tankten, zullen de rekening gepresenteerd krijgen. De bewakingscamera’s aan het station filmden namelijk iedereen die zijn benzinetank vulde. In totaal zou het om een 150 bestuurders gaan.

Dicht

Het benzinestation werd daarop afgesloten. Klanten die de beelden zagen op sociale media en dinsdagmorgen nog een kijkje kwamen nemen, vonden alles dicht.

Carrefour liet aan France 3 weten dat er een onderhoudsploeg ter plaatse is gestuurd om het probleem te verhelpen en het station zo snel mogelijk weer operationeel te maken. Het is nog onduidelijk hoeveel benzine er exact gestolen werd.