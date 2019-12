Man omgekomen bij overstromingen aan de Côte d'Azur ADN

02 december 2019

00u05

Bron: Belga 0 In het Franse departement Var is vandaag een man omgekomen nadat hij tijdens hevig noodweer aan de Côte d'Azur door het water werd meegesleurd. Dat melden de plaatselijke autoriteiten.

"In Fréjus werd rond 21 uur een man als vermist opgegeven. Zijn lichaam werd zonet teruggevonden. Het gaat om de eigenaar van een paardenpension die over zijn dieren wilde waken, maar werd meegesleurd door het water", luidt het in een mededeling.

Ook in Saint-Paul-en-Forêt, een andere gemeente in de Var-streek, werd een man als vermist opgegeven.



De departementen Var en Alpes-Maritimes aan de Middellandse Zee werden vanmorgen onder rood alarm geplaatst als gevolg van hevige regen en overstromingen, het departement Alpes-de-Haute-Provence onder oranje alarm. De waarschuwing komt er amper een week nadat bij eerder noodweer zes mensen het leven lieten.

