Man neergestoken vlakbij Oxford Street in Londen TTR

08 augustus 2020

20u59

Bron: MyLondon 0 Een man is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij deze avond vlakbij het drukke Oxford Street in de Britse hoofdstad Londen is neergestoken. Dat melden verschillende Britse media.

De politie kreeg om 17.38 uur een melding van een steekpartij in Oxford Street, een van de drukste winkelstraten in Londen. Toen de agenten op de plek arriveerden, troffen ze een man aan met een steekwonde.

De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De omgeving is afgesloten. Een politiewoordvoerder meldt dat er nog geen arrestaties werden verricht.

“Ik zag iemand met een machète achter een man rennen”, getuigt een man op Twitter. “We zitten buiten in een zijstraat van Oxford Street en opeens zien we een jongeman op de grond liggen”, luidt het in een ander bericht op Twitter.