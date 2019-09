Man na 33 jaar alsnog opgepakt voor vliegtuigkaping TT

21 september 2019

16u42

De Griekse politie heeft een 65-jarige Libanees gearresteerd op verzoek van de Duitse autoriteiten. De man wordt verdacht van het kapen van een vliegtuig en de moord op een Amerikaanse marinier in 1985, aldus de politie. De verdachte is donderdag opgepakt op het eiland Mykonos.

Volgens Griekse media was de man betrokken bij de kaping op 14 juni 1985 van een TWA-toestel. Daarbij werd een Amerikaanse marinier doodgeschoten. Het vliegtuig was met 153 passagiers onderweg van de Egyptische hoofdstad Caïro naar het Amerikaanse San Diego met tussenstops in Athene, Rome, Boston en Los Angeles. Het werd gekaapt nadat het van Athene was opgestegen. De kapers eisten de vrijlating van zevenhonderd sjiitische gevangenen uit Israëlische hechtenis.

De kapers dwongen de gezagvoerder naar de Libanese hoofdstad Beiroet te vliegen. Daar werd de Amerikaan doodgeschoten.

De kapers hielden 39 Amerikaanse gijzelaars gedurende zeventien dagen vast. De gijzelaars werden vrijgelaten nadat Israël de eis van de kapers had ingewilligd om gevangenen vrij te laten die tijdens gevechten in het zuiden van Libanon waren gevangengenomen.

Griekse media berichten dat de donderdag opgepakte man twee jaar na de kaping in Duitsland was gearresteerd, maar dat hij later werd uitgewisseld met twee Duitsers die in Beiroet waren ontvoerd.

Een van de kapers, de Libanees Mohammed Ali Hamadi, werd in 1989 door een Duitse rechtbank tot levenslang veroordeeld wegens moord en het kapen van het toestel. Hij gaf destijds toe dat hij en een compagnon het vliegtuig hadden gekaapt. Hij ontkende dat hij de marinier had vermoord. Zijn compagnon zou dat hebben gedaan.