Man na 16 uur gered uit puin in Beiroet sam

05 augustus 2020

17u00 0

In de Libanese hoofdstad Beiroet is nog een overlevende uit een ingestort gebouw gehaald. Isam Ata (27) zat meer dan 16 uur gevangen onder puin nadat een pakhuis in de haven 2.750 ton ammoniumnitraat ontplofte. De explosie vernielde de haven en beschadigde een heleboel woningen. Hulpverleners proberen met man en macht overlevenden te vinden.

Bekijk ook: webcams, bewakingscamera’s en livestreams tonen impact explosie



Bekijk ook: luchtbeelden van enorme ravage



Bekijk ook: nederlander getuigt vanuit Beiroet: “Het is een gekkenhuis”



