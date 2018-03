Man mogelijk miljonair dankzij foto die hij voor 10 dollar kocht op eBay kv

19 maart 2018

20u39

Bron: The Telegraph, Fox News 0 Een Britse man heeft mogelijk de koop van zijn leven gedaan met een oude foto die hij voor 9,99 dollar kocht via eBay. Het zou immers gaan om een portret van de bekende outlaw Jesse James.

Justing Whiting tikte de zwart-witfoto in juli 2017 voor amper tien dollar op de kop. De 45-jarige man is een verzamelaar van alles wat met Amerikaanse outlaws te maken heeft en had een vermoeden dat de man op de foto wel eens de beruchte Wild West-crimineel Jesse James zou kunnen zijn.

“Alles is mogelijk op eBay, dus ik kocht af en toe een foto voor een paar pond, zoals andere mensen een lotje van de loterij zouden kopen. Ik zag de foto – hij was tien dollar. Het was een beetje wazig op de site, maar toen ik hem ontving, was hij een stuk duidelijker”, vertelde Whiting aan The Telegraph.

“De foto was identiek aan een foto uit mijn boek, behalve dat deze ten voeten uit was. Al mijn vrienden zeiden dat het dezelfde was, maar ik moest experts contacteren”, aldus Whiting.

Er zijn geen anderen zoals deze. Het is een unieke, originele foto die waarschijnlijk in het bezit was van Jesse James als tiener. Expert Will Dunniway

Unieke vondst

De man kwam zo in contact met Will Dunniway, een expert negentiende-eeuwse fotografie uit Californië. Dunniway bevestigde dat het een echte foto van de beruchte bank- en treinovervaller was. Hij werd genomen toen Jesse James amper veertien jaar oud was. “De tijd van deze foto is ongeveer 1861-1862 en hij klopt op alle vlakken met deze periode. Wanneer hij vergeleken wordt met de veelgebruikte foto, denk ik dat hij op dezelfde dag door dezelfde fotograaf gemaakt werd”, aldus de expert. “Het is erg goed zichtbaar aan het gezicht, de haarsnit, de jas, het hemd en de das, dat dit dezelfde foto is van Jesse James op veertienjarige leeftijd.”

De foto is een "fantastische ontdekking", zegt Dunniway, die in het verleden ook foto's van onder andere Billy the Kid onderzocht. "Er zijn geen anderen zoals deze. Het is een unieke, originele foto die waarschijnlijk in het bezit was van Jesse James als tiener".

Whiting stuurde de foto ter bevestiging ook nog naar Kent Gibson, een forensisch expert in Los Angeles die ook al bewijs voor de FBI onderzocht. Ook hij bevestigde de authenticiteit van de foto.

Huis kopen

Toen Whiting te horen kreeg hoeveel zijn foto waard was, stond hij versteld. “Ik durfde het niet te geloven toen ze zeiden dat het echt was en minstens twee miljoen dollar (ongeveer 1,6 miljoen euro) waard was", zegt hij.

Whiting, die al sinds 2003 thuis zit met rugproblemen, heeft al contact opgenomen met het prestigieuze veilinghuis Christie’s in Londen. “Ik ga het zeker en vast verkopen. Ik ga mijn eigen huis en mijn eigen auto kunnen kopen. Ik kan niet wachten. Soms gebeuren er ook goede dingen”, zegt de man. Maar voorlopig is hij erg voorzichtig: “Deze foto is het meeste waardevolle dat ik ooit in mijn bezit heb gehad. Momenteel wordt hij bewaard in de kluis van een vriend.”

Jesse James werd op 5 september 1847 geboren in Clay County, Missouri. De man groeide uit tot een notoir bank- en treinovervaller. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog vocht hij als guerrillastrijder aan de zijde van de Zuidelijke staten. In 1882 werd hij doodgeschoten door Robert Ford, die deel uitmaakte van James' bende.