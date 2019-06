Man moet ex-vrouw 153.000 euro voor 27 jaar huishoudelijk werk LB

11 juni 2019

11u45

Bijzondere uitspraak van een rechter in Argentinië: een man moet er zijn 70-jarige ex-vrouw 153.000 euro betalen ter compensatie voor de 27 jaar van hun huwelijk waarin zij instond voor het huishouden. Nooit eerder werd een hogere compensatie uitgesproken tijdens een scheidingszaak waarbij de vrouw economisch afhankelijk was van haar echtgenoot. De vrouw had al die tijd een diploma economie op zak.

“Vrouwen die economisch afhankelijk zijn van hun man, dat is één van de belangrijkste mechanismen die vrouwen in onze samenleving onderdrukken”, oordeelde rechter Victoria Fama. Die legde een “redelijke som geld” op om “de ongelijke economische situaties van beide echtelieden in evenwicht te brengen” op.

“Na 27 jaar huwelijk verliet de verdachte haar op haar zestigste, de leeftijd waarop vrouwen ouderdomspensioen ontvangen omdat ze geen toegang meer hebben tot de arbeidsmarkt”, stelt de rechter in haar vonnis. Ze hield rekening met de leeftijd van de vrouw, haar kwalificaties en de financiële situatie van het voormalige koppel om het bedrag van de vergoeding vast te leggen. Het koppel ging in 2009 uit elkaar en scheidde in 2011.

Zij hield rekening met de leeftijd van de klager, haar kwalificaties en de financiële situatie van de voormalige echtgenoten om het bedrag van deze vergoeding te bepalen. Dergelijke compensatie werd in 2015 ingeschreven in het burgerlijk wetboek in Argentinië. Die compensatie kan een eenmalige betaling zijn, een maandelijks inkomen, vruchtgebruik van bepaalde eigendommen of kan gedaan worden op een andere manier die door de partijen is overeengekomen.