Man miste fatale vlucht Lion Air omdat hij vastzat in het verkeer

30 oktober 2018

05u11

Bron: New Zealand Herald 0 De Indonesische Sony Setiawan heeft zijn leven te danken aan verkeersproblemen. Doordat hij vastzat in het verkeer, miste hij gisteren de fatale vlucht JT610 van Lion Air naar Pangkal Pinang. Alle 189 inzittenden van die vlucht kwamen hoogstwaarschijnlijk om het leven nadat de Boeing vlak na het opstijgen in de Javazee stortte.

Setiawan, die voor het Indonesisch ministerie van Financiën werkt, werd onderweg naar de Soekarno-Hatta luchthaven opgehouden door het verkeer, waardoor hij zijn vlucht miste.

Enkele minuten na het opstijgen verdween de kist waar hij in had moeten zitten van de radar. Later werd duidelijk dat het toestel in de Javazee gecrasht is. De autoriteiten verwachten geen overlevenden te vinden.

Door de vertraging zag Setiawan zich gedwongen een andere vlucht te nemen naar Pangkal Pinang, waar hij later op de dag veilig aankwam. Na de landing vernam hij pas het trieste nieuws over zijn oorspronkelijke vlucht.

Tolweg

Setiawan en zijn collega’s namen de Lion Air vlucht wekelijks voor werk. Maar terwijl zijn collega’s, die een andere route hadden genomen, wel op tijd op de luchthaven arriveerden, zat Setiawan urenlang vast in het verkeer op een tolweg. “Mijn collega’s en ik nemen altijd vlucht JT610”, zegt Setiawan aan AFP. “Ik weet niet waarom het verkeer op de tolweg zo traag was. Normaal gezien kom ik rond drie uur ’s nachts in Jakarta aan, maar vandaag was ik pas om tien voor half zeven ’s morgens op het vliegveld en had ik mijn vlucht dus gemist.”

Gemengde gevoelens

De man zegt dankbaar te zijn dat hij nog leeft, maar dat gevoel wordt overschaduwd door de wetenschap dat zoveel anderen, onder wie zes van zijn collega’s, niet zoveel geluk hebben gehad. “De eerste keer dat ik van het ongeluk hoorde, huilde ik”, zegt de man, die afkomstig is uit Bandung in Java. Ook zijn familie is in shock. “Ik heb hen gebeld en mijn moeder huilde, maar ik heb haar gezegd dat ik veilig was en dat ik dankbaar moet zijn.”

