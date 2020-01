Man mist door ticketfoutje rampvlucht Iran, echtgenote stapt wel in Tom Tates HAA

09 januari 2020

16u24

Een koppel met Iraanse roots dat in Canada woonde, is door de crash van de Boeing 737 gisteren bij Teheran voorgoed uit elkaar gerukt. Omdat hij een ongeldig ticket bleek te hebben, mocht Mohsen Ahmadipour het vliegtuig niet op. Zijn vrouw Rouja Azadian stapte wel in het toestel. Een aantal minuten na het opstijgen stortte de Boeing neer. In de vertrekhal, wachtend op een andere vlucht, vernam Ahmadipour door de speakers het vreselijke nieuws.

Volgens de Canadese krant Ottawa Citizen, die sprak met een nabestaande van de omgekomen vrouw, waren Ahmadipour en zijn 43-jarige echtgenote Rouja Azadian voor een familiebezoek in Iran. Gisteren was hun terugreis naar de Canadese stad Toronto gepland, met een tussenstop in Kiev.



Op de luchthaven van Teheran kwamen de twee er echter achter dat het ticket van de vrouw wel in orde was, maar de reispapieren van de man grotendeels niet. Ahmadipour had een paar dagen voor hun vertrek per ongeluk een deel van de vlucht van Teheran naar Toronto (Canada) geannuleerd. Hij dacht gewoon met zijn vrouw via Kiev te kunnen reizen, maar aan de check-in kreeg hij te horen dat zijn ticket voor de tussenstop in Oekraïne niet klopte.

“Volledig in shock”

Omdat de paperassen van Rouja Azadian wel in orde waren, besloot het in maart 2014 getrouwde koppel om afzonderlijk naar huis terug te vliegen. De man zwaaide zijn vrouw bij de douane uit, om haar vervolgens nooit meer terug te zien. Een bevriende Iraniër, die bij Ahmadipour was toen hij het nieuws hoorde, vertelde dat de man “volledig in shock” was, toen hij wachtend op een andere vlucht in de luchthaven het nieuws vernam. “Hij is de gelukkige die niet aan boord stapte.” De man zou intussen terug in Canada zijn.

Behalve Rouja Azadian kwamen nog 62 Canadezen en in totaal 167 passagiers om het leven. Aan boord van de rampvlucht waren 82 Iraniërs, 10 Zweden, 11 Oekraïners, 4 Afghanen, 3 Britten en 3 Duitsers.

Onderzoek

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De Oekraïense autoriteiten hebben laten weten dat ze verschillende mogelijke oorzaken onderzoeken. Onder de hypothesen zijn een raketinslag, een aanslag en een technisch probleem. Kiev heeft 45 deskundigen naar Teheran gestuurd om de oorzaak van de ramp te bestuderen. Volgens de Iraanse autoriteiten zouden getuigen gezien hebben hoe het toestel eerst in brand stond alvorens het neerstortte.