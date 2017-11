Man mishandelt echtgenote voor camera om geld af te persen van haar ouders aan andere kant van de wereld

Bron: DPA

Een 30-jarige man heeft zijn 28-jarige echtgenote zwaar mishandeld tijdens een live videogesprek om zo geld af te persen van haar ouders in India. De man en zijn 21-jarige broer deelden de vrouw tijdens het gesprek in hun woning in Ismaning bij München rake klappen uit en dreigden de dochter te vermoorden, aldus de politie.