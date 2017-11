Man misbruikt jongetje (6) op zijn verjaardagsfeestje en stort te pletter uit raam wanneer hij moet vluchten voor razende ouders avh

15u45

Bron: The Independent; Daily Mirror 0 Google Edgar Collaguazo viel met zijn buik op de ijzeren poort naast het appartementsblok. De 44-jarige Edgar Collaguazo viel donderdag uit een raam van een appartement in de New Yorkse wijk Bronx. Iets eerder had hij een zesjarig jongetje misbruikt op een verjaardagsfeestje. Omdat woedende ouders hem wilden aanvallen, probeerde hij via een raam te ontsnappen. Maar dat werd hem dus fataal.

De ouders van de misbruikte jongen huurden een kamer van Edgar Collaguazo in het appartementsblok. Het feestje voor de jongen was nog bezig toen Collaguazo thuiskwam. De man nodigde minstens drie kinderen uit in zijn kamer om er een film te bekijken. Maar toen een meisje verdwaasd uit de kamer kwam, gingen bij de moeder van de jarige jongen alarmbellen af.

“Het meisje was blij en vrolijk in het begin, maar toen ze uit de kamer kwam, was ze plots anders”, vertelt de moeder. Collaguazo zou het meisje hebben gekust en haar hebben gezegd dat ze het tegen niemand mocht vertellen.

Woeste vaders

Toen de moeder later in de kamer ging kijken, betrapte ze Collaguazo terwijl hij haar zoontje aan het betasten was op zijn schoot. Ze verwittigde de politie, maar de aanwezige vaders vielen Collaguazo meteen aan. Hij kreeg enkele rake klappen, maar de moeders kwamen tussenbeide en sloten Collaguazo op in een kamer in afwachting van de komst van de politie.

Toen de vrouw wat later opnieuw in de kamer ging kijken, bleek die helemaal leeg te zijn. Pas toen ze uit het raam keek, zag ze dat Collaguazo te pletter was gevallen. Een getuige verklaarde later dat Collaguazo eerst met zijn buik op een metalen poort belandde en vervolgens op de grond viel. Hij werd nog naar het ziekenhuis afgevoerd, maar geen hulp kon nog baten.

Collaguazo’s vrouw Rocio Marin eist antwoorden. “Ik wil weten wat er juist is gebeurd. Iedereen geeft mijn man nu de schuld.”