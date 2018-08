Man misbruikt acht jongeren in Amerikaans immigrantencentrum en bekent dan dat hij hiv heeft kg

03 augustus 2018

11u41

Bron: ProPublica 0 De 25-jarige begeleider Levian D. Pacheco is beschuldigd van het seksueel misbruik van acht jonge immigranten, tussen 15 en 17 jaar oud, die onbegeleid de grens waren overgestoken. Het misbruik zou bijna een jaar lang hebben plaatsgevonden in één van de opvangcentra in Mesa, in de staat Arizona. Bij zijn arrestatie liet de man bovendien weten dat hij hiv heeft.

Volgens de beschuldigingen zou Pacheco zes tieners hebben bepoteld over hun kleren. Hij zou ook orale seks hebben gehad met twee tieners, en probeerde één van hen te verkrachten. Elf maanden lang, tussen augustus 2016 en juli 2017, kon hij ongestoord zijn gang gaan.

De bal ging vorige zomer pas aan het rollen toen één van de jongens de feiten opbiechtte aan een leerkracht. De tiener vertelde dat Pacheco vroeg in de ochtend zijn kamer was binnengekomen en hem had betast. Iets later deed hij zijn verhaal aan zijn kamergenoot, en ook die zei bepoteld te zijn geweest.

Groggy van de pijnstillers

Wanneer de feiten aan het licht kwamen, werd Pacheco aan de deur gezet en werd een onderzoek gestart. Al de volgende dag vertelde een derde tiener dat hij twee keer betast werd door Pacheco, en dat hij minstens drie jongens kende waarmee hetzelfde was gebeurd. Eén van hen vertelde hoe hij net recupereerde van een operatie en nog groggy was van de pijnstillers, toen Pacheco zijn kamer binnenkwam.

Na zijn arrestatie bekende Pacheco dat hij seropositief was. De jongens werden op de hoogte gebracht en “een paar” zouden ook getest zijn op hiv. Het is niet duidelijk wat de resultaten waren. Pacheco verschijnt eind deze maand voor de rechter.

Amerikaanse immigrantencentra

De Amerikaanse immigrantencentra liggen onder vuur nadat zo’n drieduizend kinderen vanaf april werden gescheiden van hun ouders en afzonderlijk in centra werden geplaatst onder het nultolerantiebeleid van Trump. Het Witte Huis hield staande dat de kinderen in veilige omstandigheden werden opgevangen, maar nu komen er steeds meer verhalen over wantoestanden naar boven.

Naast Pacheco werden ook twee andere gevallen van misbruik in centra in de regio gemeld. Een medewerker in een centrum in Phoenix werd deze week gearresteerd nadat hij een 14-jarig meisje had betast en gekust. Eind vorige maand werd bekend dat een 6-jarig meisje in juni twee keer misbruikt werd door een jongen die in hetzelfde opvangcentrum verbleef.