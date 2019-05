Man met metaaldetector vindt goudklomp van 60.000 euro HR

23 mei 2019

07u08

Bron: BBC 0 Een man die in de goudvelden in Australië op wandel was met zijn metaaldetector, heeft de vondst van zijn leven gedaan. Nadat zijn toestel een signaal gaf, haalde zij een goudklomp boven met een waarde van meer dan 60.000 euro.

De man was op wandel in de buurt van Kalgoorlie. Drie kwart van het goud dat in Australië ontgonnen wordt, komt uit die regio. Winkelier Matt Cook, die materiaal verkoopt aan goudzoekers, plaatste foto’s van de goudklomp online. “Het was een ervaren amateur-goudzoeker”, vertelde hij aan de BBC. “Hij wandelde hier binnen met een grote smile op zijn gezicht.”

De gelukkige vond het goud op een zoutvlakte. De klomp zat 45 centimeter onder de grond. Hij weegt 1,4 kilogram en is ongeveer even groot als een pakje sigaretten. “De densiteit was ongelooflijk, echt heel zwaar.” Hij zou 100.000 Australische dollar waard zijn, of ruim 60.000 euro.

Klompjes van die grootte worden volgens experten tot enkele keren per jaar gevonden in de streek van Kalgoorlie, waar ook goudmijnen zijn. Veel mensen gaan er in het weekend als hobby op zoek naar goud.

