Man met mes opgepakt in stadhuis Rotterdam

26 juni 2018

17u20

Bron: AD 3 De politie heeft vanmiddag een man met mes aangehouden in het stadhuis van Rotterdam. Een bewakingsagent sloeg alarm, waarna de messenzwaaier werd overmeesterd. De man kreeg bij zijn aanhouding schokken van een stroomstootwapen en werd gebeten door een politiehond.

Het incident gebeurde rond 15.45 uur bij de hoofdingang van het stadhuis aan de Coolsingel. De man weigerde zijn mes te laten vallen en kreeg daarop schokken van een stroomstootwapen toegediend.

De man is vervolgens overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord. Wat zijn motief is, is op dit moment nog onduidelijk.

Agenten praten momenteel met getuigen en checken camerabeelden. Op die manier wil de politie naar eigen zeggen een breder beeld krijgen van de man.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is vorige week met de dood bedreigd, zei hij eerder deze week.

