Man met mes opgepakt aan Witte Huis die Trump kwam vermoorden

YV

10 februari 2020

11u00

Bron: CNN 6 De Amerikaanse politie heeft in Washington D.C. aan het Witte Huis, de ambtswoning van de president, zaterdagnacht een man opgepakt die zei dat hij Donald Trump kwam vermoorden.

Roger Hedgpeth (25) liep naar een van de Secret Service beveiligingsagenten toe die het iconische gebouw en de president bewaken. Hij vertelde hen: “Ik ben hier om president Donald Trump te vermoorden.” Dat bericht CNN, nadat ze het arrestatierapport konden inkijken.

De man wou de president doden met een mes dat de agenten ook terugvonden nadat ze hem fouilleerde. Op geen elk moment zou iemand in gevaar geweest zijn. De president was op het moment van de arrestatie in het gebouw aanwezig.

De man is na zijn arrestatie overgebracht naar een ziekenhuis waar zijn geestesgezondheid wordt geëvalueerd en waar hij tot nader order vastblijft.