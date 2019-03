Man met machete overmeesterd aan gevangenis van Franse Condé-sur-Sarthe NLA

08 maart 2019

14u00

Bron: Belga 0 Voor de poorten van de gevangenis in het Franse Condé-sur-Sarthe is vanmiddag een man overmeesterd die volgens getuigen een machete bij had. Dat meldt nieuwszender BFMTV. Afgelopen dinsdag viel een geradicaliseerde gedetineerde twee cipiers van de gevangenis nog aan. Daardoor is aan deze gevangenis al drie dagen lang een blokkade van het personeel aan de gang.

De man was volgens de getuigen aangekomen met een scooter. De cipiers die de toegang tot de gevangenis blokkeren, overmeesterden hem. Dat is vernomen uit verschillende bronnen.

"Een collega is op de man afgestapt", aldus een cipier aan BFMTV. "Hij zei dat hij was gekomen om ons te steunen en dat hij tegen het beleid van de regering is." Tijdens dat gesprek merkte de cipier op dat de man een machete bij had van "zowat 40 à 50 centimeter". "Er zijn collega's ter versterking komen aanlopen en ze hebben het individu vastgegrepen."

Op videobeelden van een getuige is te horen hoe de man nog zegt, terwijl hij onder bedwang gehouden wordt, dat hij de cipiers "altijd heeft gesteund".

Er is een veiligheidszone ingesteld.