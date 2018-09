Man met keukenmes steekt drie mensen neer in Duitsland: 1 slachtoffer kritiek HA

28 september 2018

18u01

Bron: ANP 0 De politie in het Duitse Ravensburg heeft een man opgepakt die even daarvoor drie mensen met een keukenmes had gestoken. Een van de gewonden verkeert in levensgevaar.

Getuigen zeggen in lokale media dat een man op diverse plekken wild om zich heen stak. De gewonden vielen rondom de Marienplatz in het centrum van de stad in het zuiden van Duitsland. Over de identiteit en het motief van de man is nog niets bekend. Ook over de slachtoffers is geen informatie bekend. Een van de gewonden lag 50 meter verwijderd van de andere twee. Het is niet duidelijk of die persoon daar werd aangevallen of dat hij weggelopen was. De aanvaller kon volgens de poltie meteen opgepakt worden. De zone waar de feiten gebeurden, is afgesloten door de politie.



