Man met jerrycans benzine en aansteker opgepakt aan kathedraal New York HAA DVDE

18 april 2019

06u23

Bron: ANP, AFP, Reuters, AP 45 Aan de Saint Patricks Cathedral in Manhattan is gisterenavond (lokale tijd) een 37-jarige man opgepakt die twee jerrycans met benzine en een aansteker bij zich had. Dat heeft de politie van New York meegedeeld, zo melden Amerikaanse media. De verdachte is gekend bij de politie.

De dertiger werd door een bewakingsagent tegengehouden aan de ingang van de kathedraal. Die zei hem dat hij het gebouw met die voorwerpen niet binnen mocht. “Op dat moment was de benzine blijkbaar op de grond gelopen toen hij terugkeerde”, aldus de adjunct-commissaris van de politie van New York, John Miller.

De verdachte zei dat hij een kortere weg nam via de kathedraal, nadat zijn voertuig zonder brandstof was gevallen. Zijn antwoorden waren onsamenhangend en ontwijkend, vertelde Miller tijdens een persconferentie aan de kathedraal, in hartje Manhattan.

“We hebben zijn voertuig bekeken. Het had geen benzine tekort.” Agenten van het terreurbestrijdingskantoor van de politie pakten de man op en beroofden hem van zijn vrijheid na verhoor. “We weten niet in welke geestestoestand hij zich bevond en wat zijn motieven waren”, aldus nog Miller.

Een woordvoerder van de politie vertelde dat agenten extra waakzaam zijn sinds de brand in de Notre-Dame in Parijs deze week en eerdere kerkbranden in de VS zelf. Zo gingen in de Amerikaanse staat Louisiana de voorbije weken al drie kerken in vlammen op.