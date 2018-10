Man met hamer opgepakt nadat hij Magna Carta probeerde te stelen uit Britse kathedraal kg

26 oktober 2018

19u59

Bron: Belga 0 Een 45-jarige man heeft donderdag geprobeerd om een exemplaar van de Magna Carta, één van de belangrijkste documenten uit de Britse geschiedenis, te stelen uit de kathedraal van Canterbury. Dat melden Britse media. De man werd gearresteerd.

Om de Magna Carta te stelen, probeerde de man de glazen kast waarin het document lag kapot te slagen met een hamer. Daardoor ging het alarm af. Het document, één van de vier nog bestaande kopieën van het oorspronkelijke charter, liep geen schade op. Wat de man bezielde om het document te willen ontvreemden, is nog onduidelijk. De Magna Carta werd tijdelijk weggehaald.



De Magna Carta dateert van 1215 en werd bezegeld tussen King John en opstandige baronnen. In het charter werd de macht van de koning ingeperkt. Het garandeerde ook grotere politieke vrijheden. Als dusdanig wordt de Magna Carta gezien als de voorloper van de Britse constitutionele monarchie. Het is zo'n 20 miljoen pond waard, oftewel 22 miljoen euro.

