Man met gestolen dagboeken van John Lennon opgepakt in Berlijn

Bron: DPA 0 ANP John Lennon (1940-1980) heeft zijn bezittingen aan zijn tweede vrouw Yoko Ono nagelaten. De Berlijnse politie heeft een man opgepakt die zou hebben geprobeerd gestolen dagboeken en andere voorwerpen uit de nalatenschap van de doodgeschoten Britse rockster John Lennon te verkopen. Dat heeft de politie van de Duitse hoofdstad vandaag bekendgemaakt.

Tegen de 58-jarige gevatte man loopt een onderzoek naar bedrog en heling. De voorwerpen zijn in 2006 ontstolen aan Lennon 's weduwe Yoko Ono in New York en drie jaar geleden bij een veronderstelde heler opgedoken.

Een tweede verdachte leeft in Turkije en is daarom niet in de kraag te vatten, zei woordvoerder Martin Steltner van het Berlijnse parket. Bij doorzoekingen zijn deze ochtend in een auto nog voorwerpen uit het nalatenschap van de vroegere Beatle gevonden. Er kon nog geen beslissing vallen over een vrijgave van het bewijsmateriaal.