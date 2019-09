Man met fotografisch geheugen steelt gegevens van 1300 kredietkaarten kv

11 september 2019

23u28

Bron: CNN, CNET 0 Een kassabediende in een winkel in Tokio is gearresteerd omdat hij ervan verdacht wordt de kredietkaartinformatie van 1300 klanten gestolen te hebben. Hij zou dat gedaan hebben dankzij zijn fotografisch geheugen.

De deeltijdse werknemer werd donderdag gearresteerd voor diefstal van kredietkaartgegevens nadat hij in maart voor 270.000 Japanse yen (2.360 euro) spullen had gekocht op webwinkels en die naar zijn eigen adres had laten versturen, deelt de politie van Tokio mee.

Volgens een bron binnen de politie zou de man een fotografisch geheugen hebben. Hij leerde de zestien cijfers tellende nummers, de beveiligingscode en de vervaldatum van kredietkaarten van klanten vanbuiten terwijl hij hun bestelling verwerkte. Achteraf gebruikte hij die informatie om zelf online aankopen te doen. De politie heeft ook een notitieboekje met de kredietkaartgegevens van de 1300 slachtoffers gevonden, vertelt de bron.



De man zit ondertussen al zes dagen in de cel. Japanse speurders kunnen een verdachte voor maximaal 20 dagen aanhouden vooraleer er een aanklacht wordt geformuleerd.