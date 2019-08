Man met één been doorkruist Zuid-Amerika te voet LVE

20 augustus 2019

16u13

Bron: AP 0 De Venezolaanse Yeslie Aranda (57), die bij een verkeersongeluk zijn linkerbeen verloor, is naar de zuidelijkst gelegen stad van Zuid-Amerika getrokken in de hoop lotgenoten te inspireren om hun dromen na te streven ondanks moeilijke momenten.

Toen hij zes jaar geleden betrokken raakte in een ernstig verkeersongeval verloor hij een been en ook zijn dochter werd zwaargewond afgevoerd. Zij belandde door haar verwondingen in een rolstoel. Om haar een hart onder de riem te steken, besloot hij het ondenkbare waar te maken en begon hij aan een zware tocht van meer dan 14.000 kilometer. Hij doorkruiste Colombia, Ecuador, Peru, Bolivië en Argentinië en dat allemaal te voet. Een helse tocht die een jaar, een maand en 19 dagen heeft geduurd.