Man met 2 kilo heroïne betrapt op 'verdachte' vlucht vanuit Brussel

22 december 2019

18u13

Bron: La Sicilia, Live Sicilia, RAI 42 Buitenland Een man die op een Ryanair-vlucht vanuit Brussel zat, is op Sicilië betrapt met 2,2 kilo zuivere heroïne. De Italiaanse politie was waakzaam omdat vluchten vanuit België ‘verdacht’ zijn wat betreft internationale drugshandel. Toen ze bovendien zagen dat de man nerveus was, pikten ze hem eruit voor een controle.

De betrapte drugskoerier, een Spanjaard met de initialen V.P.J.C., zat in de luchthaven van Catania al op zijn valies te wachten. Maar de Italiaanse politie beschouwt België als een ‘verdacht’ land wat betreft het risico op internationale drugshandel, en daarom inspecteerde de politie de aankomsthal met een hond, zo melden lokale media. Omdat het opviel dat de man nerveus reageerde, besloot men hem grondig te controleren.

Een eerste beeld van de scanner leverde geen duidelijk resultaat op. Maar omdat de man zo nerveus was, gingen de agenten verder op zoek. Toen ze zijn valies opensneden, bleek dat in een dubbele bodem 2,2 kilo zuivere heroïne was verstopt.

20 jaar cel

De Spanjaard werd aangehouden. De heroïne die hij bij zich had, is op straat in Catania ongeveer 100.000 euro waard. Volgens lokale media riskeert de koerier een gevangenisstraf tussen 6 en 20 jaar en een boete tussen 26.000 en 260.000 euro.