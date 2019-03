Man maakt omweg van 600 km om gestrand koppel naar stervende moeder te brengen ttr

20 maart 2019

11u00

Bron: BBC 0 Een ongeluk komt nooit (of zelden) alleen. Dat ondervonden Sharleen en Ron Gillies uit Edinburgh, Schotland, toen ze na een weekend in Cambridge naar huis keerden. Kort nadat ze op de hoogte waren gebracht dat Rons moeder stervende was, raakten ze op weg naar het ziekenhuis betrokken bij een auto-ongeluk. Op dat moment bevonden ze zich op ongeveer 300 kilometer van het ziekenhuis. Gelukkig voor hen passeerde Dean Moore op dat moment.

“Ik was afgelopen zondag op weg naar huis, toen ik de auto van het koppel opmerkte. Ze leken een beetje in shock te zijn. Toen ik stopte, waren ze bezig met bellen naar de verzekeringsmaatschappij. Maar die bleek weinig gehoor te hebben voor de omstandigheden waarin ze zich bevonden. Toen ik hoorde dat ze op weg waren naar hun stervende moeder, heb ik hen gezegd dat een auto maar een stuk metaal is. Het allerbelangrijkste is dat ze bij hun familielid zouden geraken”, vertelt Dean aan BBC.

“Ik ben dan beginnen rijden, 4 uur lang, ruim 300 kilometer. Rond middernacht zijn we aangekomen. Ik ben dan even gaan plassen en onmiddellijk terug naar huis gereden, opnieuw 300 kilometer. Ik was afgepeigerd, toen ik de volgende dag moest gaan werken.”



Ron kon dankzij de hulpvaardige Dean nog afscheid nemen van zijn moeder, die eergisteren overleed. Dean krijgt veel lof op sociale media, maar de man vindt dat hij zo veel aandacht niet verdient. “Iedereen zou dat toch gedaan hebben, niet? Ze bevonden zich in een slechte situatie en ik heb die enkel een beetje beter gemaakt. Dat er daar nu zoveel gedoe rond is, dat verdien ik niet.”