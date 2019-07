Man maakt fatale val uit Duits reuzenrad ttr

21 juli 2019

12u49

Bron: anp, bild 28 buitenland Een 31-jarige man heeft in Duitsland een val uit een reuzenrad niet overleefd. Het slachtoffer viel uit het rad op het Open Beatz festival in de plaats Herzogenaurach in Beieren.

De oorzaak van het ongeval, dat gisterenavond rond 18 uur plaatsvond, is niet duidelijk. De man bezweek vandaag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vanaf welke hoogte de man naar beneden viel, is op dit moment niet bekend, zo bericht de Duitse krant Bild.

Open Beatz is een festival voor elektronische muziek dat sinds 2012 in de Beierse plaats wordt gehouden. Volgens de organisatoren telt het festival ongeveer 20.000 bezoekers.