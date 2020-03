Man likt aan badkamerartikelen in supermarkt met verontrustende boodschap: “Wie is bang van het coronavirus?” MDG

23 maart 2020

15u54

Bron: Metro UK 12

Een verontrustende video is deze week opgedoken op Twitter. Een jongeman uit Missouri, Amerika, likt aan badkamerartikelen bij zijn bezoek aan de supermarkt gepaard met de slagzin: “Wie is bang van het coronavirus?”. “Walgelijk en onaanvaardbaar", klinkt het op Twitter.

What a complete moron 🤦‍♂️ #COVIDIOTS #COVIDー19 #Coronavirus #CoronaCrisis pic.twitter.com/Tq88ZOjRBE Antifa Public Watch APW(@ WeAreAPW) link

Hij filmde zichzelf toen hij aan verschillende verpakkingen van producten likte in een supermarkt. De video postte hij nadien op Twitter waarna die in een mum van tijd viraal ging. “Wie is bang voor het coronavirus”, zegt de man uit Missouri in de video.

Walgelijk en onaanvaardbaar

Vanuit verschillende hoeken regent het reacties: “Dit is walgelijk en onaanvaardbaar, zeker in tijden van de coronacrisis”, “Die man moet vervolgd worden!”.

De identiteit van de jongeman is voorlopig nog niet bekend. Hij riskeert vervolgd te worden voor zijn daden.

