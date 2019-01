Man ligt twee uur lang op granaat in Venlo, tientallen mensen geëvacueerd

Redactie

10 januari 2019

01u34

In de Veestraat in Venlo in Nederlands-Limburg zijn deze nacht tussen de tachtig en honderdtwintig mensen geëvacueerd na het vinden van een granaat. Een man stuitte bij het graven in zijn tuin gisterenavond op de granaat. Daardoor ontstond er een sissend geluid. De man is vervolgens op de granaat gaan liggen.