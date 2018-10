Man liegt echtgenote jarenlang voor dat hij kanker heeft. Tot ze ontdekt dat hij tijdens ‘behandeling’ op vakantie is in VS KVDS

18 oktober 2018

17u12

"Ik heb leukemie." Dat kreeg de Britse Lucy Witchard (31) te horen toen ze David Carroll (35) leerde kennen in 2006. De vrouw liet zich niet afschrikken door het slechte nieuws en de twee groeiden naar elkaar toe. Ze stapten zelfs in het huwelijksbootje. Maar langzaam werd duidelijk dat er een en ander niet klopte aan het verhaal van David. Negen jaar later viel hij door de mand toen Lucy ontdekte dat hij tijdens een van zijn 'behandelingen' eigenlijk op vakantie was in de VS. Afgelopen week werd hij veroordeeld.

Lucy uit Leicester had nochtans erg te doen gehad met haar echtgenoot. Tijdens hun huwelijk had hij ook maag- en prostaatkanker ontwikkeld, zo kreeg ze van hem te horen. Ze vond het wel vreemd dat ze er nooit bij mocht zijn als hij chemotherapie kreeg in het ziekenhuis. “Hij zei dan dat hij me ervoor wilde afschermen en dat het hem veel te emotioneel zou maken”, vertelde ze aan de BBC.

Behandeling

Hij zei wel elke keer hoe het geweest was en dat het soms beter en soms slechter ging. “Toen ik zijn behandeling in vraag stelde, dreigde hij dat hij me zou verlaten”, gaat de vrouw – intussen zijn ex – verder. “Hij zei dat onze relatie niet kon werken als ik hem niet vertrouwde. Ik begon uiteindelijk aan mijn eigen geestelijke gezondheid te twijfelen. Hij was zo manipulatief.”





Lucy en haar familie begonnen onraad te ruiken toen David op zeker moment naar de Verenigde Staten moest. Met de hulp van haar broer Tom ontdekte de vrouw dat haar echtgenoot er met vakantie was, in plaats van behandeld te worden voor zijn ziekte. Toen Lucy hem confronteerde bij zijn terugkomst, werd hij “razend” en probeerde hij haar ervan te overtuigen dat hij de waarheid sprak. “Hij liet zelfs een vriend van het werk naar me bellen onder het voorwendsel dat die zijn dokter was. Na dat telefoontje wist ik dat ons huwelijk voorbij was. Ik voelde me ongelofelijk gekwetst en kwaad. Hij stal een groot stuk van mijn leven.” (lees hieronder verder)

Als klap op de vuurpijl bleek de man er ook 2.280 euro spaargeld van zijn schoonmoeder doorgejaagd te hebben in de VS. “Ik had hem het geld gegeven zodat ze in Amerika zijn leven konden redden”, zegt schoonmoeder Linda Eccles. “Hij was de stervende man van mijn dochter. Ik wilde niet dat ze weduwe zou worden. Ik ben kapot van zijn leugens, misleiding en egoïsme.”

Medelijden

Toen David en Lucy uit elkaar gingen in 2015 en ze een klacht tegen hem indiende, stopte de man echter niet. Hij ging bij een rugbyclub in Leicester – Aylestone Athletic RFC – en daar herhaalde zich het hele scenario. Tijdens een wedstrijd verwondde hij zich en moest hij naar het ziekenhuis. “Later vertelde hij ons dat de dokters bij een bloedtest ontdekt hadden dat hij leukemie had”, doet voormalig teamgenoot Jonathan Hunt zijn verhaal. “We hadden allemaal te doen met hem. Hij werd de hele tijd getrakteerd omdat iedereen medelijden voelde.” (lees hieronder verder)

David maakte Jonathan Hunt later wijs dat hij te horen had gekregen dat hij ook een aandoening had aan zijn hart en dat hij een operatie zou moeten ondergaan. “De club organiseerde twee benefietacties om hem te steunen”, aldus Hunt. “Hij vertelde later dat hij terminaal was en hoopte dat hij in de Verenigde Staten nog behandeld kon worden.”

Maar zo ver zou het niet komen. Het proces tegen David Carroll vond afgelopen week plaats. De man werd schuldig bevonden aan fraude en veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 26 weken. Hij moet ook 180 uur gemeenschapsdienst uitvoeren en 2.280 euro terugbetalen aan Linda Eccles. De rechter gaf hem ook een omgangsverbod. Hij mag gedurende 12 maanden geen contact meer zoeken met zijn ex of haar moeder. (lees hieronder verder)

De rechter had daarbij gehoor voor de verdediging van de man, die aanvoerde dat David een persoonlijkheidsstoornis heeft. “Dat is officieel vastgesteld en hij wordt er nu voor behandeld. De fraude die hij pleegde was dan ook iets eenmaligs.”

Lucy Witchard heeft er weinig vertrouwen in. “Ach, het gaat ons niet eens om het geld”, zegt ze. “Het schenden van ons vertrouwen en de vreselijke pijn die hij ons heeft aangedaan, zijn veel erger. We zijn erg bang dat hij het opnieuw zal doen. Hopelijk kan deze veroordeling dat inderdaad verhinderen. Maar berouw toont hij alvast niet.”