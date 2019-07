Man leeft bijna een jaar naast lijk van zijn moeder in Duitsland ADN

11 juli 2019

16u57

Bron: Belga 0 Een 53-jarige man heeft bijna een jaar met het lichaam van zijn overleden moeder gewoond in het Duitse Marl. De politie had hem eerst verdacht van moord op zijn 85-jarige moeder.

De politie ging de woning binnen waar moeder en zoon samen woonden, na aanwijzingen dat de vrouw mogelijk was verdwenen. "De omstandigheden van de ontdekking lieten de verdenking toe dat de aangetroffen persoon geen natuurlijke dood gestorven was", aldus de politie.

Korte tijd later werd de zoon opgepakt. Hij zei dat hij zijn moeder tot haar dood had verzorgd. Na haar dood was hij overweldigd door de situatie, zei de politie. Daarom bleef hij met het lijk wonen. Een lijkschouwing bevestigde de versie van de man. Hij is opnieuw vrijgelaten.